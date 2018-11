Bernard-Henri Lévy: Sa pièce à Broadway encensée par un certain BHL

BHL dit stop — EREZ LICHTFELD/SIPA

Vous connaissez l’adage « on n'est jamais mieux servi que par soi-même » ? Bernard-Henri Lévy vient de lui donner un nouveau sens à l’occasion de sa pièce Off Broadway, Looking for Europe. Il a même tué le game de l’autocélébration. La pièce est une reprise de son Hôtel Europe, joué en 2014 par Jacques Weber au Théâtre de l’Atelier à Paris… Et déprogrammé au bout de quelques semaines, faute de public.

L’écrivain et polémiste la joue lui-même ce lundi soir à New York, le jour de ses 70 ans. Il a pour l’occasion donné une interview au New Yorker, où il parle d’antisémitisme, des élections américaines et du futur de l’Europe.

Coup de théâtre, coup de tweet

Bernard-Henri Lévy s’est empressé de partager l’article du New Yorker sur les réseaux sociaux, d’autant plus que le journal américain semble avoir adoré sa pièce. Enfin, selon lui. « Pour le New Yorker, Looking for Europe est un "coup de théâtre", a-t-il tweeté. Mais aussi "un rayon de lumière". »

Sauf qu’il suffit de lire le papier pour comprendre qu’il ne s’agit pas d’une critique du journal, mais d’une citation de Bernard-Henri Lévy à propos de son travail. Les internautes n’ont pas manqué de lui faire remarquer, et de se moquer de lui, mais vous connaissez l’adage : « Plus c’est gros, plus ça passe » ?