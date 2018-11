Une lettre de Baudelaire annonçant son intention de se suicider s'est vendue à 234.000 euros

Dans cette lettre datée de juin 1845, Charles Baudelaire annonçait à sa maîtresse Jeanne Duval, son intention de se suicider. — JACQUES DEMARTHON / AFP

Une lettre de jeunesse de Charles Baudelaire annonçant son intention de se suicider s’est vendue ce dimanche à 234.000 euros, trois fois le prix estimé, lors d’enchères par la maison Osenat de missives de l’auteur des Fleurs du mal.

Clou de la vente, cette lettre de Baudelaire, datée de juin 1845, à l’adresse de sa maîtresse Jeanne Duval, était estimée entre 60.000 et 80.000 euros. Elle fera désormais partie d’une collection privée française, a précisé la maison d’enchères.

« Je me tue parce que je ne puis plus vivre »

« Quand Mademoiselle Jeanne Lemer vous remettra cette lettre, je serai mort (…) Je me tue parce que je ne puis plus vivre, que la fatigue de m’endormir et la fatigue de me réveiller me sont insupportables », écrit le poète. Il se donnera un coup de couteau sans conséquences graves. Il a alors 24 ans et vivra encore 22 années.

D’autres textes de Baudelaire sont en vente. Des lettres de Barbey d’Aurevilly, Delacroix, Hugo, Manet, qui lui sont adressées, sont aussi rassemblées dans cette collection. La lettre de Delacroix a été préemptée par le musée Delacroix pour un montant de 7.540 euros, a annoncé la maison Osenat dans un communiqué.