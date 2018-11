Le musicien Hardy Fox, leader anonyme du groupe The Residents, est décédé

« Hardy Fox, cancer du cerveau, 1945-2018 », indique le groupe pop américain d’avant-garde The Residents, dont il était le leader anonyme, sur son site Internet. Le musicien est mort mardi à l’âge de 73 ans. Il avait quitté The Residents en 2015 mais continuait à composer pour le groupe.

Comme et bien avant Daft Punk, The Residents est un groupe dont les membres se sont toujours produits masqués (la plupart du temps avec un masque de globe oculaire). Depuis 1972, le groupe a publié une trentaine d’albums dans des genres différents mais toujours orientés vers l’expérimentation. Leur disque le plus connu, Their Third Reich Rock n’Roll comparait le marché de la musique à la propagande nazie. Le groupe n’a pas précisé s’il poursuivait ses activités malgré la mort de son leader.

C.B. avec AFP