Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov dit avoir «survécu» à sa grève de la faim

Oleg Sentsov a fait une grève de la faim pendant 145 jours. — HO / Russian Federal Penitentiary Service / AFP

« Bien sûr, mes analyses ne sont pas encore bonnes, mais elles ne sont pas mauvaises non plus comme c’était avant », a affirmé Oleg Sentsov, cinéaste ukrainien emprisonné en Russie pour « terrorisme ». Il a envoyé, fin octobre, une lettre à son ami Nikolaï Chtchour, dans laquelle il précise : « Ne vous inquiétez pas trop - j’ai survécu. »

Le cinéaste ukrainien a fait 145 jours d’une grève de la faim, qu’il a achevée début octobre. Désormais, il doit encore subir un régime spécial et prendre des médicaments, mais il ne reçoit plus un traitement par perfusion. En dépit de l’arrêt de sa grève de la faim, l’état de santé d’Oleg Sentsov soulevait jusqu’ici les plus vives inquiétudes, selon ses proches rappelant qu’abandonner une grève de la faim était un processus assez compliqué.

« Il y a un espoir maintenant »

« Il semble qu’il est en train de se rétablir, a déclaré Nikolaï Chtchour. Il n’y a pas encore de certitude absolue que tout finira bien. Mais il y a un espoir maintenant. » Le cinéaste de 42 ans a passé cette année 145 jours en grève de la faim pour exiger la libération de tous les « prisonniers politiques » ukrainiens détenus en Russie.

Opposant à l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie, Oleg Sentsov a été condamné en 2015 par la justice russe à vingt ans de camp pour « terrorisme » et « trafic d’armes », à l’issue d’un procès dénoncé comme « stalinien » par l’ONG Amnesty International.

Selon Nikolaï Chtchour, Oleg Sentsov a assez d’énergie pour travailler sur ses livres et ses scénarios « dont il envisage d’achever certains dans deux mois ». Fin octobre, le Parlement européen a décerné à Oleg Sentsov son prestigieux Prix Sakharov, récompensant « une contribution exceptionnelle à la lutte pour les droits de l’Homme dans le monde ». Le G7 ainsi que de nombreuses personnalités politiques ou du monde culturel ont appelé à sa libération.