Toulouse: Cinq choses à savoir pour voir le Minotaure (et les machines géantes)

CULTURE Plusieurs milliers de personnes sont attendues à Toulouse à partir de jeudi et jusqu’à dimanche pour voir la parade du Minotaure des machines géantes. Découvrez comment s’y prendre pour bien les voir…

Le Minotaure créé par la compagnie la Machine sera dévoilé jeudi à Toulouse. — La Machine

A partir de jeudi et jusqu’à dimanche, le spectacle Le Gardien du Temple de la compagnie La Machine va avoir lieu dans les rues de la Ville rose.

Des perturbations de circulation et stationnement sont prévues.

Il est conseillé de privilégier les transports en commun pour se rendre au spectacle.

A partir de ce jeudi, et jusqu’à dimanche, des milliers de personnes vont converger vers le centre-ville de Toulouse pour découvrir le Minotaure, héros du spectacle Le gardien du Temple, imaginé par la compagnie La Machine.

Pour pouvoir voir de près ce géant mécanique « mi-taureau mi-homme » de 47 tonnes, ainsi que l’araignée et le bestiaire de la Machine qui l’accompagneront dans sa parade XXL, il faudra préparer un minimum sa venue.

Spectacle en quatre actes

Pas d’affolement, si vous ratez le réveil d’Ariane, l’araignée, à 18h à l’Hôtel-Dieu ce jeudi, vous avez trois jours pour vous rattraper.

Le lendemain matin, entre 9h et 12h30, c’est au tour du Minotaure de sortir de son sommeil du côté du Pont-Neuf pour ensuite essayer de retrouver son chemin dans toute la ville. Et ça durera toute la journée.

Le livret du spectacle est en ligne ! https://t.co/MVn3EKilBm pic.twitter.com/qHI9lmKb7h — Compagnie La Machine (@lamachinefr) October 22, 2018

Samedi, vers 10h30, il se réveillera à nouveau, en centre-ville cette fois-ci. L’après-midi, le spectacle se déroulera du côté de Jean-Jaurès, avant de repartir en fin de journée vers le Pont-Neuf.

Dimanche matin, Minotaure et araignée partiront à la recherche du temple du côté de l’Hôtel-Dieu avant de parader en ville l’après-midi, avant le clou du spectacle à 20h au Pont-Neuf.

Des rues bloquées en centre-ville

Pour que les spectateurs puissent évoluer et suivre les machines, plusieurs rues vont être fermées à la circulation au cours de ces quatre jours et des déviations seront mises en place. Des perturbations dans le stationnement sur la voie publique sont donc aussi à prévoir, vérifiez bien les panneaux avant de serrer le frein à main.

Jeudi, ce sera en fin de journée du côté de Saint-Cyprien

Plan circulation Le Gardien du Temple jeudi. - Toulouse Métropole

Vendredi cela s’étendra à l’ensemble du centre-ville

Plan circulation Le Gardien du Temple vendredi. - Toulouse Métropole

Tout comme samedi et dimanche

Plan circulation Le Gardien du Temple samedi. - Toulouse Metropole

Plan circulation Le Gardien du Temple dimanche. - Toulouse Métropole

Préférez les transports en commun

Pour que tout le monde puisse voir le Gardien du Temple, Tisséo​ a renforcé la fréquence des lignes A et B du métro. Un ticket événement 2 déplacements est aussi proposé à l’occasion de la manifestation au tarif de 3€ via l’application mobile Ticket Easy pour les détenteurs de smartphone Androïd.

⚠️ Il est recommandé de privilégier les transports en commun pour se déplacer dans le centre-ville du 1er au 4 novembre 2018 : pensez à consulter les informations en temps réel sur le site Web de #Tisséo 👉🏻https://t.co/HPTRPysUir — Mairie de Toulouse 🕷️🕸️ (@Toulouse) October 31, 2018

De son côté, la SNCF propose des tickets TER à moitié prix pour ceux qui viendraient d’autres villes d’Occitanie.

📆#AlerteBonPlan



🕷️Le spectacle #LeGardienduTemple s'invite du 1 au 4 novembre à Toulouse ❗️

Profitez de vos billets #TER à -50% pour découvrir ces monstres mécaniques géants qui envahissent la ville. 🚉 #EvasiOfestival ➡️https://t.co/sg2fUq1dAx pic.twitter.com/bmWFCCCzOo — SNCF TER OCCITANIE (@TER_Occitanie) October 31, 2018

Pour que les machines géantes puissent se déplacer en ville, il est par contre nécessaire d’interrompre le fonctionnement des lignes de tramway T1 et T2 entre les stations Palais de Justice et Arène ce vendredi, de 11h à 14h, et dimanche de 9h30 à 13h.

Plusieurs lignes de bus seront aussi déviées et le terminus du Cours Dillon sera reporté et au Grand-Rond pour les lignes L7 et 44. Exceptionnellement la navette du centre-ville sera aussi suspendue.

Des fermetures temporaires des parkings

Les parkings Capitole, Carnot, Esquirol et Jeanne d’Arc seront ponctuellement fermés au cours de la journée de vendredi et dimanche.

Des informations sont données à l’entre de chaque parking pour connaître les horaires où leur accès d’entrée et sortie sera perturbé.

Suivre en direct sur les réseaux sociaux

Pour suivre le Minotaure et l’araignée dans leur déambulation, et savoir ils se trouvent, les spectateurs pourront suivre le spectacle sur les réseaux sociaux. En particulier sur la page Facebook de la compagnie La Machine.