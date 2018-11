Marseille: «J'ai réussi à me détacher du regard des autres», l'Algérino fier de son succès international

L'Algérino sera en concert ce samedi au Dôme de Marseille — OnlyPro

Le rappeur marseillais l’Algérino s’est produit à l’Olympia mercredi soir, son premier en solo.

Il revient au Dôme de Marseille samedi pour un concert devant « la famille ».

Le rappeur raconte son succès international à 20 Minutes.

La concrétisation d’une vie. Le rappeur marseillais l' Algérino faisait son premier Olympia en solo mercredi soir. Celui qui comptabilise « des milliards de tubes » selon Bengous, en plus des millions de vues sur YouTube, remet le couvert samedi soir au Dôme de Marseille devant « la famille ». Il s’est confié à 20 Minutes sur son succès à l’international.

Qu’est ce que ça fait d’enchaîner l’Olympia à Paris, et le Dôme à Marseille ?

L’Olympia représente à la fois un aboutissement et un commencement. Tous les artistes rêvent de faire l’Olympia, et en même temps, ça t’offre un nouveau statut sur lequel tu peux capitaliser pour continuer de grandir. Le Dôme à Marseille, ça va être un truc de fou, la salle est très grande ça va être une dinguerie. Il y aura les amis, la famille, ce sera comme à la maison.

Comment êtes-vous passé au statut de star internationale, capable de remplir de telles salles ?

Le virage s’est opéré en 2015 quand j’ai sorti l’album Le Prince de la ville. Avant je faisais surtout des showcases, mais à partir de ce moment, j’ai reçu beaucoup de messages de l’étranger et j’ai commencé à y faire des concerts. J’ai voulu faire des vrais spectacles, faire voyager les spectateurs à travers ma musique et ce sera le cas samedi à Marseille.

Au début j’ai uniquement travaillé en indépendant donc je n’avais pas forcément le temps de me consacrer à cette logistique. Maintenant je ne suis plus seul, c’est plus facile à monter.

Comment expliquez-vous ce succès à l’étranger ?

Je pense que ça vient d’une nouvelle musicalité et ça a traversé les frontières sans même bénéficier du soutien des médias. C’est ma plus grande fierté. Ces sons sont forts mélodiquement, avec toujours beaucoup de nouveautés.

L’année 2015 correspond à un certain lâché prise, et je m’y suis retrouvé musicalement. Je ne me retrouvais plus dans le côté classique du rap, j’ai réussi à me détacher du regard des autres, ce qui m’a permis de tenter de nouvelles choses. Surtout que je me lasse vite, donc j’ai besoin de développer de nouvelles musicalités.

Est-ce que le fait de voyager t’a aussi inspiré ?

Bien sûr, la première chose que je fais en arrivant dans un pays, c’est allumer la radio. Je suis très curieux, je m’intéresse à ce qui marche où je vais et j’essaye de m’en inspirer. Je n’ai plus aucune limite de ce côté, je suis complètement décomplexé. J’ai trouvé une nouvelle sauce, avec un côté oriental et latin mélangé avec ce qu’on sait faire à Marseille.

Justement en parlant de Marseille, tu vas retrouver tes vieux amis de la Psy 4 de la Rime et d’IAM…

On ne s’est jamais quittés, ce sont de vrais amis avec qui j’ai grandi. J’ai fait toutes les premières parties d’IAM au début de ma carrière et on travaille avec la même structure que Psy 4. On est devenu plus structuré, on a l’occasion de se poser en équipe.

Il va y avoir beaucoup de surprises samedi soir, avec Alonzo, Soprano, Naps. Ce sera un concert familial avec toute la famille et je serai accompagné de super musiciens. Avant de reprendre la route pour d’autres dates comme à New York, Montréal et Londres.