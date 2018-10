VIDEO. PlayStation Classic: Sony annonce les 20 jeux qui figureront sur sa console rétro

La PlayStation 1, au format d'époque. — Sony

En plein boom des rééditions miniatures de consoles rétro, celle-ci était particulièrement attendue. Sony a annoncé en septembre la PlayStation Classic, qui permettra de rejouer à sa toute première console sortie en 1994. On en connaissait déjà le prix, 99,99 euros, et la date de sortie, fixée au 3 décembre, mais on ignorait encore la teneur de la sélection de jeux qui sera gravée dans sa mémoire. Une injustice désormais réparée.

Les 20 jeux choisis par Sony seront les mêmes pour la console européenne que dans la version américaine. En plus du RPG Final Fantasy VII, du jeu de combat Tekken 3, ou du titre de course Ridge Racer Type 4, déjà annoncés, le constructeur nippon nous a concocté une liste qui globalement fait honneur à sa console, avec Metal Gear Solid, Resident Evil (Director’s Cut), Oddworld : L’Odyssée d’Abe, Twisted Metal, GTA (premier du nom), Rainbow Six, Rayman et même le tout premier Persona, qui n’avait pas vu le jour à l’époque sur notre continent.

Aucune sélection de 20 titres n’aurait pu contenter tous les joueurs, et des questions de droits s’en sont peut-être mêlées, mais on regrettera quand même l’absence de Crash Bandicoot, Tony Hawk’s Pro Skater, Tomb Raider, WipEout, Gran Turismo ou Pararappa the Rapper, qui étaient aussi emblématiques de la console aux 100 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Reste à voir si des hackers bien intentionnés vont tenter de mettre les mains sous le capot de la bête.

La liste complète des jeux :