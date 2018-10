«Les Simpsons»: La série dit au revoir au personnage polémique d’Apu

Apu dans les «Simpson». — Fox

Apu va disparaître des Simpsons. Le gérant de l’épicerie Kwik-E-Mart de la ville de Springfield, père de huit enfants et à l’accent très prononcé, n’apparaîtra plus dans la série. Il n’avait déjà quasiment plus de répliques les trois dernières saisons. Le producteur Adi Shankar, qui avait proposé un scénario pour résoudre le problème que pose le personnage, révèle à Indiewire vendredi que la série en a décidé autrement. Il a affirmé que trois sources, parmi lesquelles deux travaillent sur Les Simpsons, lui ont confirmé la suppression pure et simple du personnage.

« Un immense pas de côté qui ne résout rien »

Mais pourquoi fallait-il se débarrasser d’Apu ? Dans le documentaire The problem with Apu [le problème avec Apu], réalisé en 2017, l’acteur américain d’origine indienne Hari Kondabolu dénonçait les stéréotypes véhiculés par le personnage. Un problème pour la communauté indienne américaine qui l’avait jugé raciste et caricatural.

L’équipe de la série avait envisagé une autre solution. Adi Shankar regrette cette suppression qui, pour lui, « n’est ni un pas en avant, ni un pas en arrière, mais un immense pas de côté qui ne résout rien ».