VIDEO. Mort de Philippe Gildas: «Une grande voix», «un Grand Monsieur»… Les hommages se multiplient

Le journaliste Philippe Gildas, animateur phare de Canal + dans les années 1990, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 82 ans des suites d’un cancer. Antoine de Caunes, qui avait co-animé Nulle part ailleurs, a confirmé l’information auprès de l’AFP. Pierre Lescure, Delphine Ernotte et même Canal+, qu’il avait rejoint peu après son lancement, ont rendu hommage à un « grand homme » de la télévision et de la radio.

Les figures de l’histoire de la chaîne cryptée lui ont témoigné leur affection. Antoine de Caunes en tête. L’actuel animateur de l’émission Popopop sur France Inter a tweeté un court message. « RIP mon Philou. Avec tout mon amour ».

« Je ne vais pas vous raconter sa vie, elle vous a si longtemps accompagnés. Quel homme extra il était et pourquoi on l’aimait tant, vous le savez ou le devinez aussi. Tous les souvenirs qui font une vie, on les dira. Pour l’heure, la tristesse… Et mon affection pour toi, Maryse », a tweeté Pierre Lescure, l’un des fondateurs de Canal +.

La chaîne elle-même a affiché « son immense tristesse », sans oublier l’actuel directeur des antennes de Canal + Gérald-Brice Viret qui a souhaité rendre hommage à « son grand professionnalisme et sa légendaire gentillesse »..

Au début de sa carrière, Philippe Gildas travaillé à l’ORTF, TF1 puis Antenne 2. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, Laurent Guimier, vice-PDG d’Europe 1, ont salué sa mémoire.

Une bien triste journée pour les amoureux de la télé, ses grandes heures, ses grands hommes https://t.co/WBJHNwCjJj — Delphine Ernotte (@DelphineErnotte) October 28, 2018

toute l'équipe d'@europe1 salue la mémoire de Philippe Gildas, qui nous a quittés cette nuit. Il était une grande voix et l'infatigable inventeur de la radio moderne https://t.co/5USSgSnsLw — Laurent Guimier 🎙 (@laurentguimier) October 28, 2018

De nombreuses célébrités du petit écran ont exprimé leur vive émotion, et même, pour certains comme Jean-Pierre Elkabbach, leur bouleversement. Toute la famille du PAF est en deuil.

Bouleversé et secoué par la mort de Philippe Gildas, pour avoir longtemps travaillé à ses côtés: un grand Seigneur des médias et un Prince de l'amitié — JP Elkabbach (@JP_Elkabbach) October 28, 2018

Je viens de prendre un coup sur la tête en apprenant le décès de Philippe Gildas. J avais eu la chance de le connaître, il était tjs souriant, bienveillant, à l écoute. Un Grand Monsieur nous a quitté. Je pense fort à sa famille et à sa femme l adorable Maryse. — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) October 28, 2018

Une grande tristesse pour un grand Monsieur de la tv et de la radio URGENT - Le journaliste et célèbre animateur de "Nulle part ailleurs" sur Canal Plus Philippe Gildas est décédé dans la nuit des suites d'un cancer https://t.co/bCt8NDKgK9 via @morandiniblog — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) October 28, 2018

L.B.