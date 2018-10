3.500 personnes à la porte d'une dédicace de Riad Sattouf, l'auteur plaisante sur un programme politique

Le succès de L'Arabe du futur ne se dément pas. Et visiblement, il surprend encore son auteur, Riad Sattouf, même après quatre tomes de sa bande dessinée. Mercredi, l’écrivain était dans une librairie de Rennes pour une dédicace. 452 personnes seulement ont pu accéder à la salle dans laquelle il se trouvait, laissant 3.500 personnes sur le carreau. Un nombre de malheureux qui n’a pas laissé Riad Sattouf insensible.

Merci Rennes pour votre amour et votre accueil! C'est décidé je me présente à la mairie, mon programme: 1-réouverture de Rennes musiques 2-réouverture des Tontons flingueurs 3-réinvitation de Nirvana pour un concert à la salle omnisport dans les plus brefs délais https://t.co/FdBmuHeNw5