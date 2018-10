Pink chante en duo avec sa fille et c'est émouvant

La chanteuse Pink — WENN

Le duo touchant a fait sensation sur le Web avec plus de 2 millions de vues enregistrées en seulement deux jours.

La chanteuse Pink, 39 ans, et sa fille ont repris le titre A million dreams extrait de la bande originale du film The Greatest Showman. La réédition de la comédie musicale est prévue pour le 16 novembre. Le duo poignant a été immortalisé par le label Atlantic Records. A seulement 7 ans, Willow semble déjà marcher sur les pas de sa mère. La fillette qui paraît très à l’aise derrière le micro en studio d’enregistrement chante avec une justesse remarquable. Sa petite voix enfantine vous fera fondre. Le court clip d’un peu plus de 2 minutes est ponctué par des scènes de complicités entre mère et fille.

Réaliser un rêve de petite fille

La chanteuse a déclaré être très heureuse que sa fille puisse avoir une telle expérience à son jeune âge car elle-même en a rêvé dans son enfance mais cela ne s’était jamais produit.

La star de la pop sera en concert à Paris le 3 juillet prochain. Les 38.000 places mises en vente mercredi matin ont été épuisées en 5 minutes. On espère que la jeune Willow fera une apparition sur scène aux côtés de sa maman.