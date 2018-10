Halloween partout, trouille nulle part: Les enfants n’auraient-ils plus peur des monstres?

BOUH Parcs d’attractions et livres pour enfants accueillent zombies, vampires et sorcières sans craindre que les bambins ne tombent dans les vapes…

Gnomes maléfiques et zombies sanguinolents envahissent le parc d'attraction de La Mer de sable pour Halloween — Mer de Sable

A l’occasion d’Halloween, les monstres sont de sortie dans les livres, films et parc d’attractions.

Les enfants du XXIe siècle ne semblent plus être particulièrement effrayés par ces monstres rigolos.

Pourtant, selon deux éditrices de livres pour enfants, la peur et les monstres ne manquent pas d’intérêt.

Des cow-boys zombies qui coursent des enfants de 5 ans. Une sorcière indienne qui menace de les manger. Mais c’est pour rire. Depuis deux ans, le parc d’attractions de La Mer de sable exploite le filon d’Halloween durant sa programmation de Toussaint. « Tous les autres parcs le faisaient déjà avant nous, explique Hervé Lux, directeur du parc. On a hésité parce que notre public est plus jeune, mais finalement c’est une réussite. » Outre des décors à base de citrouilles et toiles d’araignée, les spectacles mettent en scène des morts-vivants.

C’est la même chose au Parc Astérix et Disneyland Paris. A la télévision aussi, Halloween est l’occasion de programmer des films d’épouvante et émissions effrayantes. Gulli a ainsi une grille spéciale intitulée « C’est le moment d’avoir la trouille. » Sauf que, précisément, les enfants n’ont pas la trouille.

Le zombie détrône le bon vieux loup

« Les types de monstres ont évolué. Le succès de The Walking Dead a démocratisé le zombie, jusque que dans les livres Jeunesse », explique Audrey Latallerie, éditrice de Little Urban. « Il y a eu une évolution, avec le cinéma d’animation par exemple, qui a permis aux enfants d’avoir moins peur, parce qu’ils se sont habitués à certains monstres très présents dans des films ou des séries », abonde Béatrice Delcroix.

La fondatrice des éditions Saltimbanque a notamment récemment édité Le Kiéki des monstres et garde espoir dans la capacité des monstres à foutre les jetons : « Tout dépend de l’interprétation graphique. Il y a des monstres qui font peur et des monstres rigolos. Le loup, qui est toujours un best-seller, ne fait pas moins peur aujourd’hui qu’autrefois. Tout dépend de ce qu’il représente dans l’histoire. »

Une bonne frousse et au lit

Parce que cette peur est essentielle, salvatrice. « On joue avec la peur pour mieux la maîtriser, explique Béatrice Delcroix. Ce n’est pas neuf. C’est un ressort bien connu des auteurs et des psychologues. Les livres qui font peur aident les enfants à digérer leurs émotions, à grandir. »

« On ajoute toujours une touche humoristique à nos histoires de monstres, parce que c’est drôle de se faire peur, explique Audrey Latallerie. Les adultes aiment faire peur aux enfants. On a édité un livre où, à la fin, tous les monstres crient « Bouh ». L’adulte qui lit ça à son enfant espère le faire sursauter. »

La peur de la trouille

Plutôt que des enfants qui se seraient endurcis, Audrey Latallerie déplore des monstres qui se sont assagis : « L’illustration pour enfants est de plus en plus lisse. On ne voit plus de loups qui font vraiment peur. Les monstres sont presque toujours graphiquement très, voire trop, sympathiques. Heureusement il nous reste le croque-mitaine pour coller encore de bonnes frousses aux enfants (rires). »

Béatrice Delcroix déplore aussi une certaine frilosité : « Nous préparons un livre sur les monstres de la mythologie, de Polyphème à Dark Vador. On l’a présenté dans un salon professionnel et les acheteurs nous ont dit que le livre faisait trop peur, que les gens ne l’achèteraient pas pour leurs enfants… Mais tout est question de projet éditorial. Ça veut dire quoi avoir « trop » peur ? »

Le monstre aura sa revanche

L’un des monstres les plus effrayants reste… la petite souris, parce qu’on ne la voit jamais. Plutôt que les monstres, ce qui fait vraiment peur aux enfants, c’est l’inconnu. Et les ouvrages sur la perte d’un parent, l’abandon ou la solitude sont autrement plus effrayants que les histoires de loups qui pètent.

« C’est important de ne pas faire qu’une histoire qui fait peur, explique Audrey Latallerie. Il faut y ajouter de l’humour, de la tendresse… La peur est une super sensation mais ne peut pas être utilisée seule. » L’éditrice ne veut ainsi pas abandonner les monstres. « Ce sont aussi des super personnages auxquels s’identifier parce qu’ils sont étranges, rejetés. Ça permet une palette plus large d’émotions que les très nombreux livres où les enfants doivent s’identifier à des animaux ou à d’autres enfants comme eux. »