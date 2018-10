«Red Dead Redemption 2», le jeu du siècle? Dites-nous pourquoi vous attendez tant cette suite

«Red Dead Redemption 2» sera disponible le 26 octobre 2018. — ROCKSTAR

Vous avez les mains qui tremblent, et non ce n’est pas la manette DualShock. Ce vendredi, la planète jeu vidéo s’arrêtera de tourner, et les joueurs d’avoir une vie sociale. Après huit ans d’attente et 15 millions d’exemplaires vendus, Red Dead Redemption est de retour. Si son succès n’est pas comparable à GTA V, l’autre titre phare de Rockstar Games avec ses 95 (!) millions d’exemplaires écoulés, le jeu d’aventure et de western à monde ouvert jouit d’une aura artistique et symbolique sans commune mesure.

Le Far West, c’est la vie

C’est simple, lorsque sa date de sortie a été annoncée, après moults reports, la concurrence a fui, et Battlefield V, par exemple, a été repoussé d’un mois, au 20 novembre. Rockstar Games n’a même pas eu besoin de mettre en route le rouleau compresseur promotionnel, préférant la rareté, une bande-annonce ou vidéo de gameplay par ci, des chiffres à donner le vertige - ou à créer la polémique - par là.

Red Dead Redemption 2 est en fait un prequel et se déroule douze ans avant le premier jeu et les aventures de John Marston. Le joueur incarne le hors-la-loi Arthur Morgan, un autre membre du gang de Dutch Van der Linde, qui doit fuir après un braquage raté. Pillages, gunfights, balades à cheval, parties de poker ou juste le Far West à perte de vue, le soleil qui se couche à l’horizon, le temps qui passe… Ce sont 60 heures minimum qui attendent le joueur, avec également un mode en ligne prévu pour novembre.

