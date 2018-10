Quand Léa Salamé participe gracieusement au très cher spectacle d'Al Pacino

ARGENT Lundi et mardi soir, le célèbre acteur sera sur scène à Paris pour raconter ses souvenirs et jouer quelques scènes...

Al Pacino se raconte dans le spectacle «An Evening With Al Pacino». — A.P.

Le spectacle n’avait pas encore eu lieu qu’il faisait déjà beaucoup parler de lui. Lundi et mardi soir, Al Pacino joue sur la scène du Théâtre de Paris son spectacle An evening with Al Pacino dans lequel il raconte ses souvenirs et joue quelques-unes de ses scènes de films les plus célèbres. C’est le prix des places pour le show qui avait fait réagir les internautes : de 90 à 550 euros, voire 950 euros pour avoir le privilège de prendre un selfie avec Al Pacino.

On apprend aujourd’hui que la présentatrice Léa Salamé a accepté d’être l’hôte d’Al Pacino sur scène. Pour sa performance, consistant en une présentation et une sorte d’interview sur scène, Léa Salamé n’a pas demandé de salaire car « elle est fan absolue de Pacino », explique le producteur du spectacle au Parisien.

Par ailleurs, le directeur du théâtre s’est justifié des prix pratiqués. « Quand on regarde les grands concerts des stars américaines, quand on veut être très bien placé à l’opéra Bastille ou à Garnier, ce sont des prix nettement supérieurs », a expliqué Richard Caillat sur Franceinfo, moquant « l’emballement des réseaux sociaux » sur le sujet.