«Mon admirateur secret»: M6 veut vous aider à déclarer votre flamme

M6 n’en finit plus d’explorer la carte du tendre. Lundi, après L’amour est dans le pré, la sixième chaîne diffusera à 23h05, une nouvelle émission, Mon admirateur secret.

Comme son titre le laisse deviner, ce programme repose sur des hommes et des femmes qui en pincent pour d’autres sans avoir jamais osé dévoiler leurs sentiments à l’élu(e) de leur cœur. Alors pourquoi ne pas se donner le courage de franchir le pas en passant à la télé ?

Des amours hétéros et homos

Au menu de cette première, comme a pu le constater 20 Minutes en visionnant un aperçu, les téléspectateurs et téléspectateurs pourront donc notamment vibrer au diapason de Sandrine, énamourée de son... concessionnaire auto, de Pascal qui n’a jamais oublié sa rencontre avec Muriel chez des amis communs, ou d’Amina, « dingue » de sa meilleure amie Margot depuis le premier jour…

Les soupirant(e)s retrouvent la personne qui fait battre leurs cœurs dans un bar cosy, pour un tête à tête dont les caméras ne perdent aucune miette. A noter que les « admiré(s) s en secret » ignorent pourquoi on leur à demandé de venir. Julia Vignali est dans les parages pour recueillir les confidences et entourer tout ce petit monde de bienveillance.

Appel à candidatures

Le résultat est plutôt plus sobre que sensationnaliste, plein de douceur et sans vulgarité. L’identification avec les protagonistes fonctionne : on en aurait presque une boule au ventre et les mains moites. Comme le souligne l’animatrice dans le dossier de presse : « On se sent tout de suite concerné. Qu’on ait soi-même un jour admiré ou qu’on rêve de l’être (…) Qu’on ait déjà fait une déclaration d’amour qui ait été bien reçue… ou moins bien ! »

Cette première émission est un pilote. M6 ouvrira ensuite un appel à candidatures pour tourner d’éventuels nouveaux numéros. Encore faut-il que Mon admirateur secret ne se prenne pas un râteau côté audiences.