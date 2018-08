«J'ai le cœur brisé»: Rose McGowan réagit aux accusations visant Asia Argento

« Je connais Asia Argento depuis dix mois. Nous avons en commun la douleur d’avoir été agressées par Harvey Weinstein. J’ai le coeur brisé. » Telle est la première réaction, sur Twitter, de l’actrice Rose McGowan sur l’agression sexuelle qu’aurait commise Asia Argento sur Jimmy Bennet, un acteur âgé de 17 ans au moment des faits.

I got to know Asia Argento ten months ago. Our commonality is the shared pain of being assaulted by Harvey Weinstein. My heart is broken. I will continue my work on behalf of victims everywhere.