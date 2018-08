Le dernier film avec Kevin Spacey ne récolte que... 126 dollars le jour de sa sortie

Kevin Spacey au SAG Awards, en janvier 2016 — KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Seulement 126 dollars, soit 110 euros. C’est la maigre somme récoltée par le film Billionaire Boys Club vendredi, le jour de sa sortie, aux Etats-Unis, révèle Entertainment Weekly. Le site précise que le long métrage, distribué sur dix écrans, est déjà disponible outre-Atlantique en vidéo à la demande (VOD) depuis un mois – aucun chiffre sur les visionnages n’est avancé – et que s’il n’est pas à l’affiche à New York ou Los Angeles, il l’est dans des grandes villes comme Miami ou Phoenix.

Billionaire Boys Club, qui raconte l’histoire vraie de riches membres d’un club exclusivement masculin plongeant dans le banditisme au milieu des années 1980, est le dernier en date de la filmographie de Kevin Spacey.

Comme le note Entertainment Weekly, ce résultat au box-office est le pire de toute la carrière de l’acteur. Le magazine lie cet échec aux accusations de harcèlement sexuel dont Kevin Spacey fait l’objet ces derniers mois.

Persona non grata sur Netflix

En juin, la société Vertical qui distribue long métrage avait déclaré, dans un communiqué, « espérer que ces tristes allégations concernant les agissement d’une personne – qui n’étaient pas connus au moment du tournage il y a deux ans et demi et étant le fait de quelqu’un qui n’a qu’un rôle secondaire dans Billionaire Boys Club – ne terniront pas la sortie du film. (…) Nous espérons que le public se fera son idée au sujet des accusations sur le passé des individus mais pas aux dépens de toute l’équipe du film. »

Au casting du long métrage réalisé par James Cox, et dont aucune date éventuelle de sortie en France n'est annoncée, on trouve notamment Ansel Elgort (Nos étoiles contraires, Baby Driver…) et Emma Roberts (la série American Horror Story...).

L’insuccès de Billionaire Boys Club est loin d’être une bonne nouvelle pour Kevin Spacey qui n’a rien tourné depuis. Gore, le biopic sur Gore Vidal dont il interprète le rôle titre a été rejeté par Netflix, qui a renoncé à le diffuser et sa sortie est, depuis, plus qu’incertaine. Après les accusations à son encontre, la plateforme vidéo a également viré l’acteur de la série House of Cards dont il était le héros principal. La saison 6 sera en ligne le 2 novembre, avec une intrigue centrée sur Claire Underwood, campée par Robin Wright.