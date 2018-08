VIDEO. Mort d'Aretha Franklin: Les réactions au décès de la reine de la soul se multiplient

Lancer le diaporama Aretha Franklin au Palais des Sports de Paris, le 28 novembre 1977. — FRILET/SIPA

Elle était la reine de la soul et méritait son surnom. Aretha Franklin est morte ce jeudi à l’âge de 76 ans après avoir marqué des générations d’amoureux de musique, fait pleurer Barack Obama le jour de son investiture à la présidence des Etats-Unis et créé d’autres émotions… Son décès a donc entraîné de nombreuses réactions, de proches et de fans.

« Nous ne pouvons pas trouver les mots pour exprimer notre douleur. Nous avons perdu notre matriarche et le pilier de notre famille, ont réagi dans un communiqué les proches de la chanteuse, qui avaient appelé ses fans à prier pour elle. Nous avons ressenti votre amour pour Aretha et nous sommes réconfortés par l’idée que son œuvre va perdurer. »

« Elle a été l’un de mes pianistes préférés »

« La perte d’Aretha Franklin est un coup pour tous ceux qui aiment la vraie musique : la musique du cœur, de l’âme et de l’église. Sa voix était unique, son jeu de piano sous-estimé. Elle était l’un de mes pianistes préférés », a écrit Elton John sur Twitter. Il poursuit : « J’ai eu la chance de passer du temps avec elle et d’assister à sa dernière représentation. Elle était manifestement mal, et je n’étais pas sûr qu’elle puisse jouer. Mais elle s’est dépassée. »

The whole world will miss her but will always rejoice in her remarkable legacy. The Queen is dead. Long live the Queen. #RIPArethaFranklin



Elton xx — Elton John (@eltonofficial) August 16, 2018

« Elle chantait et jouait magnifiquement, et nous avons tous pleuré, se souvient le chanteur britannique. Nous assistions au plus grand artiste de l’âme de tous les temps. Je l’adorais et adorais son talent. Que Dieu la bénisse. Mes condoléances à toute sa famille et ses amis. Nous avons partagé le même anniversaire-et cela signifiait tellement pour moi. Elle va manquer au monde entier, mais on se réjouira toujours de son héritage remarquable. La Reine est morte. Vive la Reine. »

Le chanteur John Legend s’est, pour sa part, fendu d’un tweet plus simple, mais tout aussi intense : « Salut à la Reine. La plus grande chanteuse que j’aie connue. »

Salute to the Queen. The greatest vocalist I've ever known. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #Aretha — John Legend (@johnlegend) August 16, 2018

En France, la chanteuse Line Renaud, qui l’avait connue quand elle vivait aux Etats-Unis, lui a aussi rendu un vibrant hommage. « Dans les années 60, alors que je vivais en Amérique, j’ai découvert l’incroyable voix d’Aretha Franklin, raconte-t-elle. C’était une immense artiste qui a su donner une dimension particulière au jazz, au blues et surtout à la soul. Bravo et "Respect". »