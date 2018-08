La reine de la soul américaine Aretha Franklin est morte

Depuis lundi, sa famille avait appelé ses fans à prier pour elle. Aretha Franklin est décédée ce jeudi à Detroit (Michigan) à l’âge de 76 ans. Son agent a annoncé la disparition de la chanteuse, qui combattait un cancer du pancréas diagnostiqué en 2010. L'information a été reprise par l'agence de presse AP.

BREAKING: Publicist for Aretha Franklin says the Queen of Soul died Thursday at her home in Detroit.