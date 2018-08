Stevie Wonder et Jesse Jackson ont rendu visite à Aretha Franklin

La chanteuse Aretha Franklin en novembre 2017 à New York. — Andy Kropa/AP/SIPA

Aretha Franklin est gravement malade, et se repose actuellement chez elle à Detroit, entourée de ses proches. Par l’intermédiaire de son neveu Tim, les dernières nouvelles étaient plutôt bonnes, sa famille restant optimiste et louant son esprit combatif. Or, comme l’a annoncé son imprésario reprise par l’agence Reuters, la Reine de la soul a même reçu de la visite. En effet, le chanteur et compositeur Stevie Wonder et Jesse Jackson, figure historique du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, étaient à son chevet toute la journée de mardi. Son ex-mari Glynn Turman était également présent.

En revanche, pas d’information sur son état de santé. Son agent s’est contentée de répéter qu’elle était « gravement malade ». We say a little prayer ?