Madonna fête ses 60 ans: Comment a-t-elle marqué votre vie ?

60 ans ! Reine de la pop, icône de la mode, Madonna incarne à elle seule le rêve américain. Elle souffle ses 60 bougies ce jeudi 16 août.

Star touche-à-tout (chanteuse, compositrice, danseuse, actrice, productrice…) et engagée (elle n'a pas hésité à critiquer Donald Trump dès son élection à la présidence des Etats-Unis), elle a su s’adapter aux tendances des époques qu’elle a traversées en multipliant les succès dans les charts en quarante ans de carrière.

Vous avez dansé sur « Like a Virgin »? « Papa Don't Preach », « Who's That Girl » ? « Like a Prayer », « Vogue » « Frozen », « Music » ou plus récemment « Hung Up » vous évoquent des souvenirs particuliers?

Madonna vous a fait danser, pleurer, rire, rêver... Vous avez milité, fait des rencontres, vous êtes peut-être même aimés sur certaines de ses chansons? Bref, la madone et vous, c'est toute une histoire dans votre vie. Racontez-nous vos anecdotes autour de la reine de la pop.

Vos témoignages serviront à la rédaction d'un prochain article.

