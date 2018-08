Madonna fête ses 60 ans: Scandales et provocations, retour sur la vie agitée de la Madone

Madonna fête ses 60 ans jeudi. — Evan Agostini/AP/SIPA

Soixante ans et presque autant de scandales au compteur. Pendant des décennies, Madonna a entretenu la controverse et la polémique, la « Material Girl » refusant de renoncer avec l’âge à une sexualité exprimée sans complexes, ce qui a contribué à sa réputation de superstar. A l’occasion de son anniversaire jeudi, retour sur quelques-uns des scandales qui ont émaillé la carrière de la chanteuse américaine.

Une mariée en petite tenue pour MTV

Lorsque MTV inaugure ses premières récompenses pour des vidéos musicales, en 1984, la nouvelle chaîne donne rapidement, avec un spectacle saisissant de Madonna, un coup de vieux aux cérémonies telles que les Grammys ou les Oscars.

On y voit la star de la pop jaillir d’un énorme gâteau en chantant Like a Virgin. Elle est vêtue d’une robe de mariée et porte une boucle de ceinture. Dessus, l’inscription « jouet pour garçon ». La chanteuse se roule enfin sur le sol, dévoilant par la même occasion ses sous-vêtements. Sa réputation est faite et elle continuera d’avoir recours à des vidéos musicales pour provoquer l’émoi.

Le mariage du sexe et d’images religieuses

Le titre Like a Prayer fait scandale en 1989 avec une vidéo diffusée sur MTV, amplifié par le fait que Pepsi l’utilise à des fins publicitaires. Avec une alternance de sexe et d’images religieuses, une idylle mixte, un sujet toujours délicat dans certaines régions des Etats-Unis, on voit Madonna faire l’amour à la statue d’un saint noir, ou danser devant des croix en feu, le symbole du mouvement du Ku Klux Klan, Madonna a réussi de nouveau à frapper les esprits.

Le Vatican proteste. Les mouvements religieux menacent de boycotter Pepsi, qui renonce sous la pression à sa campagne publicitaire avec la chanteuse.

Du bondage pour « Justify My Love »

Madonna récidive une année plus tard et suscite une telle controverse que même MTV refuse de diffuser sa vidéo accompagnant le titre Justify My Love.

Réalisée par le photographe de mode français Jean-Baptiste Mondino, Justify My Love dépeint des pratiques de bondage et autres dans un hôtel. Les acteurs ont confié par la suite que les lignes entre le spectacle et la réalité étaient devenues bien floues pendant le tournage. La controverse réussit à la chanteuse et la vidéo pour Justify My Love battra des records de vente, avant l’apparition de Youtube.

Masturbation et soutiens-gorges coniques

Madonna a également fait sensation lors de ses tournées, dont plusieurs lui ont rapporté plus de cent millions de dollars. Sa tournée Blond Ambition en 1990 était hautement sulfureuse avec sa célébration du sexe et, avec les danseurs, de l’homosexualité qui était moins communément acceptée à l’époque. Les danseurs étaient censés masturber Madonna quand elle chantait Like a Prayer, une scène qui avait conduit la police de Toronto à la menacer d’arrestation, avant d’y renoncer.

C’est lors de cette même tournée que Madonna a adopté les soutiens-gorges coniques dessinés par Jean-Paul Gaultier et qui sont associés souvent à son image.

Erotisme et positions suggestives

Même certains de ses admirateurs trouvent en 1992 qu’elle est allée trop loin en publiant un livre intitulé tout simplement Sex. On y voit des clichés de la chanteuse dans des positions suggestives, enjambant même un chien. L’ouvrage devient un best-seller mais éclipse quelque peu l’album Erotica sorti simultanément.

Madonna a répété qu’elle n’éprouvait aucun regret pour ce livre. Pour certains de ses admirateurs, Sex annonçait l’explosion ultérieure de la pornographie.

La reine du bisou

Madonna est devenue une aînée pour beaucoup dans la profession. Elle n’en réussit pas moins à toujours faire parler d’elle.

Aux récompenses de MTV pour les vidéos de la musique en 2003, la chanteuse a embrassé passionnément ses jeunes cadettes, Christina Aguilera et Britney Spears.

Madonna a enfin fait une apparition surprise au festival californien de Coachella en 2015 où elle fit sensation en se jetant sur les lèvres du rappeur Drake.