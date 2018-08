La chanteuse Aretha Franklin est «gravement malade» et en soins palliatifs depuis une semaine

La chanteuse Aretha Franklin est « gravement malade », selon un journaliste proche de l’artiste. La « Reine de la soul » est actuellement à Detroit, dans un état critique, entourée de sa famille et de ses proches qui « demandent des prières et de l’intimité », écrit Roger Friedman sur son site showbiz411.com.

L’information a été confirmée par plusieurs médias américains, notamment par une source « proche de la famille » qui s'est confiée à Fox News. Le DJ d’une radio de Detroit, Evrod Cassimy, a également écrit sur Twitter lundi matin que la chanteuse était « gravement malade ». Il a ensuite parlé avec Aretha Franklin au téléphone à la mi-journée : « Elle se repose, entourée de ses proches et de sa famille. »

BREAKING NEWS: I am so saddened to report that the Queen of Soul and my good friend, Aretha Franklin is gravely ill. I spoke with her family members this morning. She is asking for your prayers at this time. I’ll have more details as I’m allowed to release.