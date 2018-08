La chanteuse Aretha Franklin en novembre 2017 à New York. — Andy Kropa/AP/SIPA

La chanteuse Aretha Franklin serait « gravement malade », selon un journaliste proche de l’artiste et dont le site Franceinfo se fait l'écho. La « Reine de la soul » serait actuellement à Detroit, dans un état critique, entourée de sa famille et de ses proches qui « demandent des prières et de l’intimité », ajoute-t-il sur son site showbiz411.com.

Un dernier concert en 2017

Agée de 76 ans, Aretha Franklin s’était battue contre un cancer qui lui avait été diagnostiqué en 2010. En 2017, la chanteuse avait dû annuler un concert pour des raisons de santé. La dernière fois que l’interprète de Respect et de Think, s’est produite sur scène, c’était en novembre dernier à New York pour la fondation de lutte contre le Sida d’Elton John. Elle était apparue extrêmement amaigrie.