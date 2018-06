VIDEO. Décès d'Yvette Horner: Les duos les plus improbables de l'accordéoniste

Yvette Horner est décédée à l'âge de 95 ans. — PASCUCCI/TF1/SIPA

Yvette Horner, son accordéon et son roux flamboyant, nous ont quittés. La célèbre accordéoniste est décédée lundi à l’âge de 95 ans à Courbevoie, « des suites d’une vie bien remplie ». Une vie remplie de musique et de bals musette, mais aussi de duos improbables, jamais là où on l’attendait. « J’ai accompagné Boy George comme des chanteuses d’opéra. J’ai enregistré avec Charlie McCoy, avec l’orchestre à cordes de l’Opéra. J’ai fait aussi des récitals de piano, expliquait-elle, selon le site sudinfo.be. J’ai le même frisson avec certaines mélodies de rock stars qu’avec la quatrième symphonie de Beethoven. Je suis éclectique ». Petits florilèges des rencontres musicales les plus marquantes d’Yvette Horner.

« C’est ça l’amour », avec Enrico Macias

On est en 1974, Yvette Horner accompagne le jeune Enrico Macias qui interprète C’est ça l’amour. L’accordéoniste a 52 ans, arbore encore des boucles brunes, il faudra attendre les années 1980 et sa rencontre avec Jean-Paul Gaultier pour un changement de look radical. A cette époque, elle est en tout cas déjà une star du piano à bretelles, avec à son actif une Coupe du monde de l’accordéon en 1948, et le grand prix international d’accordéon de Paris cinq ans plus tard.

« Summertime » avec Boy George

En 1994, sur le plateau de Taratata, présenté par Nagui, Yvette « Hors norme » (tel qu’elle se qualifie dans son dernier album sorti en 2012), rencontre Boy George pour une étonnante reprise de Summertime, célèbre chanson de George Gershwin. Un duo étonnant et touchant.

« Corps-accordéon » avec Lio

Pour son dernier opus, Yvette Horner invite un autre personnage haut en couleur de la chanson française : Lio. On les retrouve toutes deux sur le plateau de Vivement Dimanche, en 2011, venues interpréter Corps-accordéon.

« Homosexuel » avec Julien Doré

La même année, c’est un choc des générations que nous propose Yvette Horner. Elle travaille avec Julien Doré sur son album Bichon, et l’accompagne sur le titre Homosexuel. « Il est discret et poli et mignon à la fois. Je suis contente de collaborer avec toi Julien », lui confie-t-elle alors.