« Le fruit de notre longue relation avec Nintendo. » Cette phrase, Yves Guillemot, le cofondateur et PDG d’Ubisoft, aime la répéter lors de ses conférences à l’E3. Après l’avoir prononcé en 2017 pour le jeu Mario + Lapins crétins : Kingdom Battle, il a eu de nouveau le plaisir de la glisser cette année, non pas une mais deux fois.

En effet, suite presque logique, c’est au tour de Donkey Kong de s’inviter chez les Lapins crétins. Séparée de ses amis, Lapin Peach doit faire équipe avec le célèbre gorille de NIntendo pour sauver le monde d’un Lapin Kong. Cette Donkey Kong Adventure sera disponible dès le 26 juin prochain

Mais la vraie surprise est venue du côté de Starlink. Star quoi ? Mais si, rappelez-vous, le space opera dévoilé lors de l’E3 2107, et surtout un projet hybride entre le jeu vidéo et le jouet, entre No Man’s Sky et Skylanders. No Man’s Skylanders ? Starlink : Battle for Atlas était donc de retour avec une date de sortie, le 16 octobre prochain sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais aussi et surtout la présence du pilote renard Fox McCloud de la série culte Star Fox dans le jeu. Du moins dans sa version Switch, dont le pack de démarrage contiendra donc le vaisseau Arwing comme jouet modulaire. Collector.

De notre envoyé spécial à Los Angeles, Vincent Julé