La célèbre accordéoniste Yvette Horner est décédée à l'âge de 95 ans

Yvette Horner est décédée. — MARTIN BUREAU / AFP

La célèbre accordéoniste Yvette Horner est décédée lundi à l’âge de 95 ans à Courbevoie, a annoncé son agent.

« Elle n’était pas malade. Elle est morte des suites d’une vie bien remplie », a commenté Jean-Pierre Brun. Yvette Horner, qui aurait eu 96 ans le 22 septembre, avait commencé sa carrière en 1947 et a donné son dernier concert en 2011, selon la même source.

Plus de 300 albums

A la même époque, la reine de l’accordéon avait sorti un dernier disque « Yvette hors norme » pour lequel le styliste Jean Paul Gaultier, dont elle a été une égérie, avait conçu la pochette et qui avait créé les derniers costumes de scène. L’album contenait notamment des duos avec Lio, Michel Legrand et Richard Galliano, a rappelé son agent, ajoutant qu’elle avait « enregistré au cours de sa carrière plus de 300 albums » et vendu plusieurs dizaines de millions de disques.

Grande figure des bals musette et populaires, Yvette Horner avait aussi participé à onze reprises au Tour de France jouant pendant les courses sur le toit d’une voiture, selon Jean-Pierre Brun.