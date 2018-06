VIDEO. E3 2018: «Dragon Ball», «One Piece», «Naruto»... Vos héros de mangas préférés réunis dans le jeu «Jump Force»

Goku, Luffy et Naruto réunis dans le jeu de combat «Jump Force» — Namco Bandai

Il aurait eu tort de se priver. En 2017, Phil Spencer, le boss de Xbox, présentait un « crazy game » ramené du Japon, en fait le jeu événement Dragon Ball FighterZ. Rebelote cette année avec « un jeu de nos amis de Namco Bandai ». Il faut plusieurs secondes du trailer pour comprendre de quoi il en retourne, mais vous ne rêvez pas : Goku de Dragon Ball Z, Luffy de One Piece et Naruto unissent leurs forces dans un combat contre Freezer. OKAY.

Tous les héros de la Shueisha

Prévu sur PS4, Xbox One et PC en 2019, Jump Force permettra aux joueurs de contrôler ses héros préférés de manga et de japanime dans des combats titanesques à travers le monde, de Times Square à New York aux Alpes françaises. Car, oui, les forces du mal ont réussi à sortir de leurs cases de BD et envahissent le monde réel. Mais pourquoi ce titre Jump Force ? Il fait référence au Weekly Shonen Jump de la Shueisha, le magazine de manga référence où ont été publiés Dragon Ball, One Piece, Naruto, mais aussi Les Chevaliers du Zodiaque, Hunter X Hunter, Bleach, Ken, le survivant, My Hero Academia ou encore Death Note.

On peut d’ailleurs apercevoir Light et Ryûk à la fin de la bande-annonce de Jump Force. Ce n’est pas la première que les héros de la Shueisha se retrouvent tous ensemble dans un jeu, à l’instar de la série de Jump Stars qui comptaient également des personnages pas du tout combattants comme Olive & Tom ou Docteur Slump. En espérant les retrouver aussi dans ce nouveau jeu.

>> E3 2018: «Halo Infinite», «Gears 5», «Forza 4»... Xbox sort l'artillerie lourde