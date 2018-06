Jackson Odell, acteur de «Modern Family», est mort à l'âge de 20 ans

Jackson Odell lors d'une avant-première à Los Angeles en janvier 2018. — W/JanuaryImages/Shutter/SIPA

Il a notamment été Ari Caldwell, dans les deux premières saisons de la série The Goldbergs, et Ted Durkas le temps de deux épisodes des saisons 1 et 4 deModern Family. Jackson Odell, 20 ans, est mort vendredi à Tarzana (Californie). Il a été découvert inanimé à son domicile annonce ce lundi Variety. Pour le moment, les causes de son décès sont inconnues et une autopsie va être pratiquée.

« Une âme brillante, aimante et talentueuse »

En plus de jouer la comédie, Jackson Odell était musicien. Ce qui lui valait une certaine popularité.

« Il restera une lumière étincelante et un âme brillante, aimante et talentueuse », a souligné sa famille dans un message publié sur les réseaux sociaux.