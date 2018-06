Prix Lumière: Jane Fonda sera sacrée au festival de Lyon

L'actrice Jane Fonda au Festival de Cannes 2018. — Loic VENANCE / AFP

Tous les ans depuis 2009, le Festival Lumière de Lyon célèbre une personnalité majeure du monde du cinéma. Ce lundi, l’Institut Lumière, qui organisera l’événement du 13 au 21 octobre, a révélé le nom du lauréat de cette édition 2018. En l’occurrence, ce sera une lauréate : Jane Fonda.

Applaudissement et cris de joie lors de l’annonce de la lauréate 2018 : Jane Fonda pic.twitter.com/fWoOVsymgP — Institut Lumière (@InstitutLumiere) June 11, 2018

La récompense est méritée pour l’Américaine de 80 ans qui a commencé sa carrière au cinéma en 1960 dans le film La tête à l’envers. Barbarella, On achève bien les chevaux, Klute ou encore Le Retour figurent parmi les films les plus marquants de sa riche filmographie. Actuellement à l’affiche avec Le Book Club, elle est aussi l’héroïne de la série Grace et Frankie, disponible sur Netflix.

En parallèle de sa carrière, elle s’est illustrée comme activiste, s’insurgeant notamment contre les guerres du Viet Nam et en Irak et en se mobilisant en faveur des droits civiques.

Elle ira à Lyon

Elle a reçu de nombreux prix, dont deux Oscars de la meilleure actrice dans les années 1970 et un Lion d’or à Venise en 2017 pour l’ensemble de sa carrière.

Jane Fonda est la dixième récipiendaire du Prix Lumière – et seulement la deuxième femme après Catherine Deneuve saluée en 2016. Au palmarès, elle succède au réalisateur hong-kongais Wong Kar-wai​.

L’actrice américaine devrait faire le déplacement jusqu’à Lyon pour recevoir cette récompense dans le cadre du Festival Lumière qui célèbre les classiques et concentre sa programmation sur des films anciens, le plus souvent restaurés.