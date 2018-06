VIDEO. «Fuck Trump!»: Robert de Niro censuré aux Tony Awards

Robert de Niro aux Tony Awards, le 10 juin 2018. — Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

« Fuck Trump ! » Ces deux mots de Robert de Niro ont été accueillis par une ovation debout dimanche au Radio City Music Hall de New York où se tenait la cérémonie des Tony Awards, les récompenses du théâtre américain.

Here's video of DeNiro swearing at Trump on #TonyAwards

Australian feed didnt censor it. pic.twitter.com/KZNrT8UIyH — Rhett Bartlett (@dialmformovies) June 11, 2018

Venu annoncer la prestation de Bruce Springsteen, l’acteur a ajouté : « Ce n’est plus "Trump ça suffit", c’est "Trump, on t’emmerde" » (« It’s no longer just down with Trump, it’s fuck Trump ! »).

Les Australiens ont entendu

L’événement étant retransmis avec un léger différé de cinq secondes, la chaîne CBS a eu le temps de censurer les gros mots. Les téléspectateurs américains n’ont donc rien entendu, si ce n’est les applaudissements. Mais dans d’autres pays, comme l’Australie, le passage de Robert de Niro est passé tel quel.

Les mots et images jugés «indécents» sont interdits à la télé américaine entre 6 h du matin et 22 h et le mot « fuck » y est particulièrement tabou.

Ce n'est pas la première fois que Robert de Niro exprime ouvertement sa détestation du président américain. « Je n’ai jamais été aussi actif politiquement. Mais quand je vois ce que fait ce mec, je n’ai pas d’autre choix qu’être actif. On ne peut plus rester passif. Les gens doivent gueuler. Ils doivent gueuler encore et encore et encore. Ce mec et son administration sont incroyables. Ça doit cesser », avait-il par exemple déclaré dans le Today Show en avril.