E3 2018: «Halo Infinite», «Gears 5», «Forza 4»... Xbox sort l'artillerie lourde

«Gears of War» revient avec un nouvel épisode et une nouvelle héroïne dans «Gears 5» — Microsoft

De notre envoyé spécial à Los Angeles (Etats-Unis),

L’année dernière, Xbox dévoilait sa Xbox One X, « la console la pluis puissante du monde ». Mais sans machine à présenter, comment créer l’événement à l’E3 ? Des jeux, toujours plus de jeux ! « Cinquante jeux au total, dont 18 exclusivités et 15 premières mondiales», a rappelé Phil Spencer, le patron de Xbox, en ouverture et clôture de la conférence 2018. Et quoi de mieux pour commencer que la franchise née avec la Xbox, considérée comme sa killer app, à savoir un nouveau Halo, alias Halo Infinite (ou de la difficulté de trouver un titre original de jeu avec aussi Doom Eternal ou Shadow of the Tomb Raider).

Des titres attendus pour 2019

Les grosses licences ont assuré une bonne partie du spectacle avec des images de Forza Horizon 4, The Division 2, Dying Light 2, Just Cause 4, Metro Exodus, mais également le retour du foufou Devil May Cry après dix ans d’absence ou encore le bourrin et testostéroné Gears of War qui s’offre une héroïne pour Gears 5, et les jeux dérivés Gears POP ! sur mobile et Gears Tactics sur PC. Des titres prévus en majorité pour 2019. Et beaucoup d’action, de FPS, de flingues… peut-être trop ?

« C’est vrai, il y en a pas mal, commente Hugues Ouvrard, directeur de Xbox France. Mais je ne vois pas Halo comme un jeu de tir à la Battlefield ou Call of Duty. Le joueur partage un amour pour cet univers, pour son héros Master Chief. De même, Tomb Raider est plus un jeu d’aventure, Fallout 76 un jeu de rôle, sans oublier le poétique Ori ou l’indépendant We Happy Few ».

De nouveaux studios pour de nouvelles licences

D’ailleurs, du propre aveu de Phil Spencer, la communauté Xbox était en demande de nouvelles licences, et c’est pourquoi Microsoft a acheté plusieurs studios de développement, parmi lesquels Playground Games (Forza Horizon 4) et Ninja Theory (Hellblade). La conférence a permis de découvrir ainsi Sekiro : Shadows Die Twice, Jump Force, avant de s'achever sur le trailer de Cyberpunk 2077, le nouveau jeu de CD Projekt, à qui l’on doit la série The Witcher. Et la next gen ?

La prochaine Xbox en développement

Le boss de Xbox l’a avoué, ses équipes travaillent déjà sur leur prochaine console, mais aussi comme l’explique Hugues Ouvrad, sur l'avenir du Game Pass, avec le streaming et la possibilité de jouer sur n'importe quel appareil, console, PC ou mobile : «Nous sommes encore tributaires de la technologie, mais le constat est là. Avec le Xbox Game Pass, les joueurs jouent 20% de temps de plus qu'avant, sur 40% de jeux en plus».