E3 2018: Electronic Arts dévoile son offre d'abonnement, la guerre pour le «Netflix du jeu vidéo» est déclarée

Les abonnements ne sont pas une nouveauté dans le jeu vidéo, qu’il s’agisse du Xbox Game Pass ou du PlayStation Now. Il s’agit souvent de jouer aux anciens jeux, mais également de jeux de la génération actuelle, voire de nouveautés comme le fait maintenant le Xbox Game Pass avec les exclusivités Microsoft (Sea of Thieves , State of Decay 2) disponibles le jour même de leur sortie. L’éditeur Electronic Arts avait déjà son propre abonnement sur Xbox One et PC, Origin Access à 3,99€ par mois, et a profité de l’E3 pour annoncer une nouvelle offre, Origin Access Premier.

« Jouer à ce qu’ils veulent, quand ils veulent »

A partir de cet été, les joueurs PC pourront, pour 14,99€ par mois ou 99,99€ par an, jouer à toutes les nouveautés EA comme FIFA 19, Battlefield V ou Anthem, ainsi qu’à un catalogue de plus de 100 jeux d’EA et d’autres éditeurs. « Nous sommes ravis d’inaugurer cette nouvelle façon pour les joueurs d’accéder à d’incroyables jeux, avec la liberté de jouer à ce qu’ils veulent, quand ils veulent », a commenté le directeur général d’EA, Andrew Wilson, lors d’une conférence. Un premier pas vers un « Netflix du jeu vidéo » ? Ça en a tout l’air.

L’E3 a à peine commencé, et il n’est pas impossible que d’autres constructeurs ou éditeurs prennent le pas avec de nouvelles annonces. De l’incontournable plate-forme Steam à la prometteuse technologie Shadow, le jeu vidéo sera dématérialisé ou ne sera pas. Mais la même question se posera pour les jeux vidéos que pour le cinéma et les séries avec Netflix donc, mais aussi Amazon Prime Video et bientôt le service de Disney. Combien d'abonnements le joueur devra-t-il avoir pour simplement jouer ?

