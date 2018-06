Strasbourg: Ils sont les cobayes qui testent en avant-première le «Pass culture»

La ministre de la culture, Françoise Nyssen, vient défendre le Pass culture devant les jeunes bas-rhinois qui vont l'expérimenter. — Varela / 20 Minutes

Des centaines de jeunes filles et garçons de l'Hérault, la Seine-Saint-Denis, la Guyane et le Bas-Rhin testent actuellement la première version du « Pass culture », dispositif qui prévoit à travers une application d’offrir 500 euros aux jeunes de 18 ans pour consommer la culture.

Leur mission ? Choisir parmi les offres dans l’appli et faire remonter leurs remarques. Ces premiers utilisateurs profitent pour le moment des offres de façon illimitée.

En septembre, les cobayes disposeront de 250 euros pour tester l’appli avec les offres payantes. Avant une généralisation à tout le pays en 2019.

Lorsque vous ou votre enfant aurez accès à votre « Pass culture », vous penserez aux cobayes qui ont contribué à son élaboration pendant des mois. Grande mais sympathique responsabilité pour quelques centaines de jeunes filles et garçons de l'Hérault, la Seine-Saint-Denis, la Guyane et le Bas-Rhin ; soit les quatre départements retenus pour tester ce dispositif, qui prévoit à travers une application d’offrir 500 euros aux jeunes de 18 ans pour consommer la culture et participer à des activités culturelles.

Dans le Bas-Rhin, Laura et Simon expérimentent actuellement la première version du « Pass culture ». « C’est bien, parce que la culture, c’est ce qu’on met le plus de côté… C’est un budget. Les cinés, les concerts, c’est tout de suite un investissement même si on a des cartes de réduction », indique le jeune en terminale S au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg.

« Il faudrait rajouter des filtres à l’application »

Lui en a entendu parler par l’amie d’une amie. Laura, avec quelques camarades de classe, en ont eu vent dans leur lycée à Erstein. « Ça nous permet de voir en avant-première ce qui va se développer, sourit l’élève de terminale ES. Je pense que ça va faciliter l’accès à la culture pour les jeunes défavorisés ou issus de quartiers défavorisés. »

Leur mission ? Choisir parmi les offres dans l’appli et faire remonter leurs remarques via, par exemple, un groupe Facebook dédié : « Je pense qu’il faudrait rajouter des filtres », note Laura. Simon poursuit : « Ils cherchent vraiment à avoir des retours. Ils ont énormément d’idées aussi comme la création d’un service de covoiturage pour aider les jeunes à bouger ». S’ils regrettent le manque d’offres de concerts, de cinéma, d’achat de livres ou CDs, les deux Bas-Rhinois savent que le catalogue s’étoffera au fur et à mesure. Mais ils n’en ont pas encore beaucoup profité : « Il y a d’abord le bac à passer ! », coupe Simon.

Encore quelques mois de tests avant la généralisation du « Pass culture »

Comme les centaines d’autres premiers utilisateurs, Laura et Simon profitent pour le moment des offres de façon illimitée. En septembre sera lancée une nouvelle phase d’expérimentation : les cobayes disposeront de 250 euros pour tester l’appli avec les offres payantes.

Le « Pass culture » devrait être généralisé à tout le pays au début de l’année 2019. Le budget total pour ce dispositif devrait s’élever à environ 400 millions d’euros, avait indiqué la ministre de la Culture Françoise Nyssen lors de son passage à Strasbourg en mai.

