E3 2018: La PS4 et la Xbox One vivent-elles leurs dernières heures et derniers jeux?

Cinq ans. Et oui, la génération actuelle de consoles - entendez la PS4 et la Xbox One - a déjà cinq ans, et si Sony et Microsoft ont voulu rallonger leur cycle de vie avec les PS4 Pro et Xbox One X, elles entament leur dernier tour de piste. Un tour d’honneur si les derniers jeux sont à la hauteur et exploitent au maximum les capacités des machines. L’E3, le plus grand salon du jeu vidéo, est tout proche, du 12 au 14 juin, et devrait, encore cette année, être acquis aux jeux, toujours les jeux. Pour une PS5 ou une Xbox Two, si l’industrie n’a pas basculé dans le tout dématérialisé, il faudra sûrement attendre 2019 pour l’annonce, et 2020 pour la disponibilité.

L’E3 et au-delà

Mais l’E3 n’est déjà plus seulement un rendez-vous physique, au Convention Center de Los Angeles, mais bien un événement médiatique, avec les fameuses conférences des éditeurs, avant même l’ouverture du salon et retransmises dans le monde entier. Electronic Arts dégaine même son propre mini-salon dès samedi avec l’EA Play. Ces dernières semaines ont aussi vu la fuite de certains jeux (Assassin's Creed Odyssey) ou l’annonce officielle de gros morceaux : Shadow of the Tomb Raider, Hitman 2, Fallout 76, Dead or Alive 6 ou les nouveaux Battlefield et Call of Duty. C’est à se demander ce qu’ils vont pouvoir annoncer ou montrer le jour J.

Je peux jouer ?

Cet E3 2018 devrait être surtout l’occasion de jouer (la base), surtout aux nombreux jeux teasés l’année dernière comme les suites The Last of Us 2 de Naughty Dog et Beyond Good and Evil 2 d’Ubisoft, ou les nouvelles licences Anthem de Bioware sur Xbox One et Death Stranding d’Hideo Kojima sur PS4. Toujours à contre-courant ou presque, Nintendo sera bien là, et après Super Mario Odyssey, mise beaucoup sur son Super Smash Bros. Dès que 20 Minutes mettra les mains sur un jeu, vous le saurez avec notre envoyé spécial sur place - dans le cadre d’un reportage organisé avec Microsoft.

