Harcèlement: Une actrice de «Star Wars» retire ses photos d'instagram après avoir reçu des insultes racistes et sexistes

Le côté obscur d’Internet aurait-il eu raison de Kelly Marie Tran ? L’actrice américaine, connue presque uniquement pour son rôle dans Star Wars 8 : Les derniers Jedi, a supprimé toutes les photos de son compte Instagram. D’après le site Star Wars Facts, généralement bien informé sur les faits et gestes des acteurs de la saga, Kelly Marie Tran en aurait eu assez des moqueries et du harcèlement permanent dont elle est victime sur les réseaux sociaux, Instagram notamment.

Kelly Marie Tran has deleted all the posts off her Instagram due to months of harassment she has received for her character Rose in #TheLastJedi pic.twitter.com/ipxdbDH30C