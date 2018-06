Un tableau de Van Gogh vendu plus de 7 millions d'euros

La peinture «Raccommodeuses de filet dans les dunes» de Vincent Van Gogh est partie pour plus de sept millions d'euros. — PATRICK KOVARIK / AFP

Un tableau de Van Gogh peint au début de sa carrière a été vendu aux enchères à plus de 7 millions d'euros à Paris, une première depuis plus de 20 ans, a annoncé lundi soir la maison de vente Artcurial.

Raccommodeuses de filets dans les dunes (1882) a été adjugé à 7.065.000 d'euros à un collectionneur américain, alors que cette oeuvre de jeunesse était estimée entre 3 et 5 millions d'euros. Le collectionneur «l'a emporté après une vive bataille», a souligné Artcurial.

La maison avait auparavant qualifié la vente d'«événement», avec «de moins en moins d'oeuvres de Van Gogh en circulation» soit «pas plus de deux ou trois par an aux enchères dans le monde». Selon Artcurial, il s'agirait d'un «record du monde pour un paysage de Van Gogh, période hollandaise, vendu aux enchères».

«Des ciels toujurs très travaillés»

L'oeuvre a été peinte au tout début de la carrière de Van Gogh, alors qu'il avait 29 ans. «Peinte en août 1882, elle porte en elle toutes les prémisses de la révolution picturale de l'auteur de La nuit étoilée», explique Artcurial.

«On retrouve déjà toutes les caractéristiques de la peinture de Vincent, notamment le traitement des paysages, laissant la place principale à la terre, et celui des ciels toujours très travaillés. Ce paysage est à plus d'un titre remarquable, un jalon essentiel dans le parcours de l'artiste», selon Bruno Jaubert, directeur associé du département d'art moderne d'Artcurial.

«C'est le seul paysage de Vincent peint à cette époque, exemple de l'influence de l'école de Barbizon et de l'école de La Haye», estime l'expert.

L'oeuvre a été prêtée huit ans à un musée d'Amsterdam

Huile sur papier marouflé sur panneau, Raccommodeuses de filets dans les dunes a été réalisé dans la campagne proche de La Haye, «saisie avec beaucoup de vivacité», selon Bruno Jaubert. L'ancien propriétaire, un collectionneur européen, a prêté l'oeuvre pendant 8 ans jusqu'en 2015 au musée Van Gogh d'Amsterdam.

La dernière vente aux enchères d'un Van Gogh à Paris remonte au milieu des années 1990: Le Jardin à Auvers avait atteint 10 millions de dollars.

Lundi, Artcurial doit également disperser cinq oeuvres de Paul Gauguin, pour la première fois sur le marché depuis leur création entre 1876 et 1887, et appartenant depuis à la collection Favre-Tassier. Un portrait de Claude Antoine Charles Favre, ami et compagnon de jeunesse de Gauguin, a ainsi été vendu 244.600 euros.

