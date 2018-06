L’information tranche avec son goût pour les expressions désuètes. Emmanuel Macron​ serait un « grand fan de The Voice », selon le JDD ce dimanche. Il aurait même affirmé que le télécrochet serait une « émission de bienveillance et de mérite ». Le président aurait récemment partagé un dîner avec l’un des jurés, le chanteur Mika.

La saison 7 remportée par une voix féminine

La saison 7 de The Voice a été remportée par Maëlle Pistoia, la protégée de Zazie. Pour la première fois, une voix féminine est sortie gagnante de l’émission. A 17 ans, Maëlle était également la plus jeune candidate sacrée par le télécrochet de TF1, après avoir chanté Seras-tu là, de Michel Berger, en duo avec sa coach, en face de Xam Hurricane, Raffi Arto et Yoann Casanova, coachés respectivement par Pascal Obispo, Florent Pagny et Mika.

L.B.