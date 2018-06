Le jeu «Street Fighter» fête ses 30 ans: Quel est votre épisode préféré? Fight!

«Street Fighter - 30th Anniversary Collection» regroupe 12 jeux cultes pour les 30 ans de la saga — Capcom

Bon ok les (hardcore) gamers rétorqueront que le premier Street Fighter est sorti sur arcade en 1987, et donc que la saga fêtait ses 30 ans l’année dernière. Oui, mais le jeu hommage Street Fighter - 30th Anniversary Collection est sorti cette semaine sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Enfin les jeux, puisque Capcom propose ici pas moins de douze titres dans leurs versions originales arcades. Street Fighter donc, mais aussi et surtout sa suite Street Fighter II, le jeu auquel tout le monde a joué et qui a connu cinq déclinaisons et améliorations en trois ans : Super, Hyper, Turbo… Le versus fighting moderne était né.

Here comes a new challenger

Dès 1995, Street Fighter remet pourtant son titre en jeu et change tout ou presque avec la série Alpha : design, gameplay, styles de combat… Une approche plus technique, plus profonde, qui trouve son apogée avec Street Fighter III et plus encore 3rd Strike, considéré encore aujourd’hui par les fans comme le meilleur, et le plus élitiste.

Ce dernier est bien sûr dans Street Fighter - 30th Anniversary Collection, et même jouable en ligne, tout comme Street Fighter II : Hyper Fighting, Super Street Fighter II : Turbo, Street Fighter Alpha 3. La compilation contient aussi plusieurs bonus : un juke-box virtuel avec tous les thèmes musicaux, les biographies des personnages, des notes de développeurs… mais pas de trace de l’adaptation en jeu de l’adaptation en film du jeu Pardon ? Hé oui, le film Street Fighter avec JCVD a eu le droit à son propre jeu…. et plaisir coupable.

Et vous ? Quel est votre premier souvenir de Street Fighter ? Sur arcade, sur console, sur Super Nintendo ? Avez-vous juste joué à Street Fighter II ou vous êtes un champion à 3rd Strike ? Street Fighter V ou le meilleur des mondes, à la fois accessible et technique ? Racontez-nous vos bagaaaaarres sur contribution@20minutes.fr.

