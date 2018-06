Festivals: Liam Gallagher sera de retour à Rock en Seine cet été

Liam Gallagher en concert à Londres le 22 mai 2018 — John Rainford/WENN

Neuf ans après ses derniers exploits au domaine de Saint-Cloud, Liam Gallagher revient à Rock en Seine. Le bouillant rockeur sera cette fois en solo, ou du moins avec un groupe venu pour le servir. On se rappelle en effet qu’en 2009, Liam Gallagher s’était illustré en essayant de dégommer la tête de son frère Noël, dans leur loge, quelques minutes avant de monter sur scène.

Ce jour-là, Rock en Seine entrait dans l’histoire de la musique en devenant le Waterloo de l’un des plus grands groupes pop de l’histoire : Oasis annonçait sa séparation dans la foulée de l’annulation de son concert. Depuis, Liam Gallagher a annoncé qu’il adorerait reprendre du service avec Oasis mais qu’il faudrait d’abord qu’il se réconcilie avec son frère, qui le déteste.

Charlotte and the Hearts

Outre le concert très attendu de Liam Gallagher, les spectateurs de Rock en Seine 2018 pourront également applaudir Charlotte Gainsbourg, pour sa première apparition au festival, de même que le jeune rappeur PLK.

23 autres noms ont été ajoutés à la programmation de cette seizième édition dont le groupe punk rock américain The Regrettes, et nos chouchous français de Theo Lawrence And The Hearts, mais aussi Insecure Men, le super groupe formé par Saul Adamczewski, guitariste de Fat White Family, et Ben Romans-Hopcraft, membre de Childhood.

Tout ce beau monde rejoint la programmation officielle de Rock en Seine, emmenée par PNL, Justice et Macklemore.