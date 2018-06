«Assassin's Creed Odyssey»: Le nouvel épisode se déroule dans la Grèce antique

«Assassin's Creed Origins», d'Ubisoft, sortira le 27 octobre 2017. — UBISOFT

Satanés produits dérivés ! Ils sont trop beaux, ils sont trop nombreux, ils coûtent trop cher et ils peuvent vous gâcher la surprise. Même un simple porte-clés. C’est ce que vient d’apprendre à ses dépens Ubisoft avec la fuite du nouvel épisode de sa franchise Assassin's Creed. Tout a commencé par le site Jeuxvideo-Live, qui a mis la main sur un goodies officiel de… Assassin’s Creed Odyssey. Tiens, tiens, connais pas celui-là.

Le site américain de référence Kotaku a ensuite confirmé qu’il ne s’agit pas d’un fake, et qu’un nouveau jeu Assassin's Creed devrait débarquer à l’automne, soit un an tout pile après Assassin's Creed Origins en Egypte ancienne. Ubisoft n’a pas eu d’autre solution que de confirmer par une annonce officielle, le prochain épisode s’appelle bien Odyssey et se déroulera en Grève antique. Le teaser reprend d’ailleurs une scène culte de 300 de Zack Snyder, et donne rendez-vous pour plus d’informations lors de l’E3 début juin.