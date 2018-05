VIDEO. Vous n'y connaissez rien en K-pop? On vous présente les stars de cette tendance musicale

Le boys band BTS le 27 mai 2018 (illustration) — Yonhap News/NEWSCOM/SIPA

BTS, EXO, SHINee, ou encore Girl’s Generation. Ces noms ne vous disent peut-être rien si vous ne vous intéressez pas à la K-pop (ou si vous ignorez même complètement ce que c’est). Pourtant, ce sont les idoles des ados du monde entier… Petit rattrapage en vidéo.

La K-pop (comprenez « korean pop »), est un mélange de pop, rock, hip-hop et R & B venu de Corée du Sud. Et les groupes qui représentent cette tendance musicale cartonnent partout où ils passent.

Ainsi, BTS​ (pour Bangtan Sonyeondan, mix des mots « pare-balles » et « scouts » en coréen), parmi les plus connus, est en tête des ventes de disques aux Etats-Unis, et se produira les 19 et 20 octobre prochains à l’AccorHotels Arena, à Paris devant des milliers de fans.

Les places sont mises en vente ce vendredi, et les deux dates devraient très vite afficher complet, vu l’engouement des jeunes Français pour le phénomène.