«On va la pécho»: Cyril Hanouna dévoile son hymne pour la Coupe du monde 2018

Cyril Hanouna en juin 2016. — JOEL SAGET / AFP

​Il ne manquait plus que ça. Cyril Hanouna a dévoilé mardi son hymne pour la Coupe du monde 2018 sur Twitter. Sur un fond de musique danse, le présentateur de TPMP tente de rivaliser avec l'hymne officiel Live It Up, interprété par Will Smith, Nicky Jam et Era Istrefi.

Je crois que ce rentre dans la tête ! #OnVaLaPecho 🤣🤣🤣🤣🎤🎤🎤 bonne journee ! 😘😘😘 https://t.co/ES1QstFEa5 pic.twitter.com/wlTht7BAia — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) May 30, 2018

Déjà un succès

Il a dévoilé les premières mesures de sa chanson, lors de l’émission Touche pas à mon poste, lundi. « On va la pécho, cette pecou mon fréro ». Traduction (au cas où) : on va choper cette coupe frère. Il a fait appel à Paga des Marseillais pour l’accompagner sur ce « tube de l’été », disponible sur les plateformes de téléchargement en ligne.

« Baba » a l’air ravi de partager son enthousiasme en musique et si certains internautes ne semblent pas vraiment conquis par le résultat, le titre cartonne déjà. Sur Twitter, Cyril Hanouna a souligné que son hymne avait directement intégré le Top 10 des titres les plus téléchargés sur iTunes. Voilà, voilà…