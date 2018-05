VIDEO. Cette fois-ci c'est la bonne: Les Kids United se séparent, un nouveau groupe se forme

Les Kids United. De gauche à droite : Gabriel / Erza / Nilusi / Gloria / Esteban. — Valérie Mathilde

Trois membres de Kids United quittent le groupe​ : Erza, Esteban et Gabriel. Cette fois-ci, pas de retour en arrière. Le groupe tel qu’on le connaît disparaît. « C’était une expérience inoubliable. On a pu voyager un peu partout dans le monde pour faire des actions pour l’Unicef. On a fait plein de concerts, des émissions, c’était vraiment incroyable », confie Erza dans une vidéo publiée sur le compte officiel des Kids United sur Twitter. Elle va se consacrer à ses études.

Kids United Nouvelle Génération

De con côté, Esteban va faire de la musique avec son cousin Diego, « des chansons espagnoles », plus dans « (son) style » tandis que Gabriel va se lancer sur des projets personnels.

Mais vous ne vous débarrasserez pas de ces kids si vite. Ils reviennent avec un nouveau groupe : les Kids United Nouvelle Génération formé autour de Gloria, la seule « ancienne » qui reste en place. Elle sera accompagnée d’Ilyana, Dylan, Valentina et Nathan, selon la vidéo diffusée sur Twitter.

