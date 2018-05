«Je cherche un neurone qui aurait été épargné»: François Damiens lit ses échanges avec Poelvoorde

François Damiens pour "Les Cowboys" — Antoine Doyen/Pathé Distribution

Les deux comédiens belges sont très copains. La preuve, François Damiens a lu ses derniers échanges de SMS avec Benoît Poelvoorde dans Les Grandes Gueules sur RMC mardi.

« Lequel est le plus foutraque entre vous deux », demande Alain Marschall à François Damiens qui répond du tac au tac : « Benoît, c’est le patron. On n’arrête pas de s’envoyer des messages depuis ce matin, on est en permanente connexion », confie le réalisateur de Mon Ketavant de fouiller dans son portable pour retrouver les derniers échanges.

« J’ai pris dix ans de plus »

« Réveil pénible, j’ai pris dix ans de plus, je cherche un neurone qui aurait été épargné, mais non. Tout a été réduit en cendres », lit François Damiens, expliquant par la même occasion que les deux hommes sortent d’une « grosse nuit ».

Les deux acteurs, qui se sont rencontrés sur le tournage de Cowboy, ont tous les deux « un très bon coffre », affirme-t-il pour parler de leur descente d’alcool. « C’est ça qui nous coûte une fortune. »

>> A lire aussi : «Si je croisais le personnage de "Mon Ket", je l'enverrais promener», confie François Damiens