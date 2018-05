«Roseanne» sur ABC, c'est terminé! La chaîne américaine arrête la série archi-suivie à cause d'un tweet raciste de sa star

Un tweet raciste et puis s’en va ! Roseanne, la série ultra populaire de la chaîne américaine ABC, n’a pas résisté à la vague d’indignations, déclenchée par sa star éponyme, Roseanne Barr. L’actrice, fervent soutien de Donald Trump, a balancé un tweet raciste dans la nuit de lundi à mardi avant de vite le retirer. Trop tard.

Ce mardi, la chaîne américaine ABC (groupe Disney) a annoncé l’arrêt définitif de Roseanne. Dans une réaction postée sur Twitter, la présidente du divertissement chez ABC, Channing Dungey, qui est noire, a qualifié d'« odieux » et de « répugnant » le message de Roseanne Barr, qui comparait une ancienne conseillère de Barack Obama à un singe.

Le fameux message avait été posté dans la nuit de lundi à mardi. La comédienne de 65 ans s’en était prise à l’ancienne conseillère de Barack Obama, Valerie Jarrett : « les Frères musulmans et la Planète des singes ont eu un bébé : vj ». Quelques heures plus tard, Roseanne Barr a supprimé ce tweet et s’est excusée : « Je m’excuse auprès de Valerie Jarrett et de tous les Américains. Je suis désolée d’avoir fait cette mauvaise plaisanterie sur sa politique et son apparence. »

« J’aurais dû faire attention », a-t-elle poursuivi, annonçant son retrait de Twitter.

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste.