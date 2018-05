BTS en tête des ventes aux USA: «La K-pop s’adresse aussi aux amateurs de rap, de hip-hop»

INTERVIEW La K-pop et plus généralement la culture coréenne ne sont plus une culture de niche, explique Jane Cardan, rédactrice en chef du «Kpop Life Magazine»...

Le boys band BTS le 27 mai 2018 (illustration) — Yonhap News/NEWSCOM/SIPA

Une première ! Le groupe de K-pop BTS s’est classé premier des ventes d’albums aux Etats-Unis, le fameux Billboard 200, avec son troisième disque Lost Yourself : Tear, devant les stars américaines du moment Arctic Monkey, Cardi B, Pink ou Charlie Puth. Il faut dire que BTS, c’est le boysband coréen le plus visionné sur YouTube, l’une des 25 personnalités les plus influentes selon le Time, le record de précommandes en Corée du Sud pour Lost Yourself : Tear, et de multiples récompenses lors de cérémonies musicales en Asie. Et pourtant, vous n’en aviez jamais entendu parler ? Jane Cardan, rédactrice en chef du Kpop Life Magazine, dit tout à 20 Minutes.

BTS, kézako ?

Dans la K-pop, des dizaines de groupes sont lancés tous les mois. BTS est arrivé en 2013, il y a donc déjà cinq ans. Et dès le début, ils ont très bien marché. Comme d’autres. Rien ne les prédestinait forcément à un tel destin, si ce n’est qu’ils étaient soutenus par un gros label, Big Hit Entertainement. Mais on les a vus sortir du lot et devenir très vite numéro 1 en Corée.

Comment expliquer leur succès américain ?

Le marché de la K-pop est très diversifié, rien que les boysbands, avec les flower boys, plus colorés, plus fleur bleue, d’un côté, et les bad boys de l’autre, à l’instar de BTS. Ces derniers sont beaux garçons, bons danseurs, et peuvent compter sur une équipe exceptionnelle, avec des chorégraphies inédites ou des refrains en anglais. Et si la J-pop, la pop japonaise, pouvait paraître réservée à une génération fan de japanime, la K-pop s’adresse aussi aux amateurs de rap, de hip-hop. Le public adolescent est séduit comme il a été séduit par les One Direction. Leur performance aux American Music Awards en 2017 avait fait beaucoup de bruit [première recherche sur Google et record de retweets].

그리고 이건 아미보여줄려고 만들어봤어요🐯💜😬 그럼 잘자요 pic.twitter.com/hPfWnbB1hF — 방탄소년단 (@BTS_twt) May 24, 2018

Et en France ?

Leur succès s’étendait déjà hors de leurs frontières. Ils sont très connus en France, premiers des ventes de CD de K-pop, et le groupe le plus demandé en Une par les lecteurs de Kpop Life Magazine. Ils font partie d’un mouvement plus profond autour de la culture coréenne en France, avec également le succès des K-drama, l’intérêt des universités, des conventions comme le Korea Day, dont nous nous occupons aussi. Il ne s’agit plus d’une culture de niche.

