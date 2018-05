Gorillaz crée un jeu de piste pour annoncer un nouvel album

Gorillaz Feel Good Inc — Gorillaz

Après sept ans de silence, le groupe Gorillaz avait déjà fait son come-back l’an passé avec l'album Humanz . Cette fois, pas question d’attendre encore aussi longtemps, un nouvel album est déjà au chaud. On ne s’attendait pas à une promo des plus classiques venant du groupe de Damon Albarn, et effectivement le groupe a semé quelques indices à Londres, faisant écho au nouvel album.

Des graphismes partagés sur le compte Instagram du graphiste atitré des Gorillaz, Jamie Hewlett, ont été retrouvés sur des pancartes au All points East Festival notamment, où on pouvait lire « Save Us From Him », « You Gotta Have Fate » ou « No More Unicorns Anymore. »

All Points East Festival - Imgur

« The Now Now » dans les bacs le 29 juin

Le jeu de piste s’étend sur plusieurs étages. Tout d’abord ce site thenownowtv très mystérieux au design psychédélique et resté longtemps anonyme jusqu’à samedi dernier. Le chanteur du groupe a finalement posté le lien sur son compte Twitter faisant donc un lien immédiat entre Gorillaz et le site. De plus, on y aperçoit la date du 29 juin avec un personnage à peine perceptible qui ressemble fortement au style de Gorillaz.

Rendez-vous le 29 juin. Les plus curieux peuvent déjà écouter les deux titres inédits Idaho et Hollywood qui avaient été révélés lors de la tournée Humanz en 2017. Peut-être un avant-goût de ce nouvel album The Now Now.

