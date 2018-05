Blanche Gardin est repartie avec sa statuette lors de cette 30e cérémonie des Molières, récompensant le théâtre français. L’humoriste est la première femme à remporter un Molière de l’humour pour son spectacle Je parle toute seule.

« Et le Molière est attribué… Putain je le savais, c’est moi. » Blanche Gardin est entrée dans l’histoire des Molières pour deux raisons lundi soir : elle est la première femme à être récompensée pour son humour au cours de cette cérémonie etla comédienne à l’humour grinçant est venue remettre elle-même la statuette de sa catégorie... à elle-même. « J’ai souhaité venir remettre le Molière de la catégorie dans laquelle j’étais nommée », a-t-elle annoncé en arrivant sur scène.

« Le jour où j’ai un prix il n’a aucune valeur »

« Est-ce qu’on a basculé dans le règne de la bienséance ? », a-t-elle demandé. « Si on regarde la liste des nommés pour ce Molière de l’humour, on serait tenté de dire "oui". Dans cette liste, on a un noir, un arabe, un Réunionnais, une femme. Ils ont quand même glissé un normal, un mâle blanc de 40 ans. Autant dire que tu vas rester assis ce soir Jérôme », a-t-elle lancé à l’humoriste Jérôme Commandeur. « A moins que tu sois PD. »

Le mouvement MeToo, Harvey Weinstein, Polanski, Tex… Blanche Gardin n’a épargné personne lors de son discours salué par la salle. « Attendez, je suis la seule femme nommée, l’année de l’affaire Weinstein. C’est l’histoire de ma vie. Le jour où j’ai un prix, il n’a aucune valeur », s’amuse-t-elle. Avant de conclure par un « Vive l’humour ! », salué par les applaudissements de la salle.

L.Br.