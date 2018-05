Le Youtubeur jeu vidéo John Peter Bain alias Totalbiscuit est décédé à 33 ans

Malade depuis 2014, John Peter Bain, alias Totalbiscuit, est mort jeudi des suites d’un cancer de l’estomac. Il avait 33 ans. C’est sa femme Genna Bain qui a annoncé la mauvaise nouvelle à la communauté des gamers sur les réseaux sociaux. Surnommé le « Britannique cynique », John Peter Bain était l’un des Youtubeurs et critiques de jeu vidéo les plus influents et les plus suivis.

Depuis dix ans, il jouait et commentait en ligne des jeux PC comme StarCraft 2, sans langue de bois et avec un humour bien à lui. Sa chaîne YouTube était suivie par plus de deux millions de followers, et ses lives sur Twitch réunissaient près d’un million de joueurs. La plate-forme avait même édité un émoji à son effigie.

John Bain's opinionated game critiques and sense of humor led to him becoming one of the most prominent voices in the gaming industry. The emote bearing his face represents the indelible mark that he has left on Twitch.



Thank you for everything, TotalBiscuit.